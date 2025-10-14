Бразилия проиграла Японии 2:3, ведя 2:0 к 52-й минуте товарищеского матча. Мартинелли и Паулиньо забили, у Винисиуса нет результативных действий

Сборная Бразилии уступила Японии в товарищеском матче.

Команда Карло Анчелотти проиграла в гостях со счетом 2:3. При этом к 52-й минуте бразильцы вели 2:0.

Голами на 26-й и 32-й минутах отметились Паулиньо Алвес и Габриэл Мартинелли .

Первый гол японцев во 2-м тайме забил Такуми Минамино . После него отличились Кейто Накамура и Аясе Уэда.

Винисиус Жуниор вышел в стартовом составе Бразилии и провел на поле 57 минут. На счету вингера «Реала» нет результативных действий.