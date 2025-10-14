Черчесов хотел бы видеть «Грозный-Сити» на банкноте 500 рублей: «Я немного предвзят и не могу быть объективным. Я там каждый день живу и работаю»
Станислав Черчесов хотел бы видеть «Грозный-Сити» на банкноте 500 рублей.
Ранее Банк России открыл голосование по выбору символа для новой банкноты номиналом 500 рублей, но позднее отменил его. Выбор предлагался между Эльбрусом и «Грозный-Сити».
«За кого проголосуют, тот пускай и будет. Так как я немного предвзят и не могу быть объективным, я бы выбрал «Грозный-Сити», потому что я там каждый день живу и работаю. Так что я здесь могу быть необъективен», – сказал главный тренер «Ахмата».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
