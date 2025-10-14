Виртц – худший трансфер лета в АПЛ по версии Sports Illustrated. Керкез – 2-й, Гиттенс – 3-й, Исак – 5-й, Траффорд – 6-й

Флориан Виртц – худший летний трансфер в АПЛ по версии Sports Illustrated.

Спортивный журнал составил рейтинг худших трансферов английских клубов минувшим летом. Критерием для оценки были выступления новичков на старте сезона.

Весь топ-10 выглядит так:

1. Флориан Виртц (в «Ливерпуль» из «Байера» за 116 млн фунтов);

2. Милош Керкез (в «Ливерпуль» из «Борнмута» за 40 млн фунтов);

3. Джейми Гиттенс (в «Челси » из «Боруссии» Дортмунд за 51,5 млн фунтов);

4. Йоан Висса (в «Ньюкасл» из «Брентфорда» за 55 млн фунтов);

5. Александер Исак (в «Ливерпуль » из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов);

6. Джеймс Траффорд (в «Манчестер Сити» из «Бернли» за 31 млн фунтов);

7. Жан-Клер Тодибо (в «Вест Хэм» из «Ниццы» за 32,8 млн фунтов);

8. Мадс Хермансен (в «Вест Хэм» из «Лестера» за 20 млн фунтов);

9. Энтони Эланга (в «Ньюкасл» из «Ноттингем Форест» за 55 млн фунтов);

10. Тьерно Барри (в «Эвертон» из «Вильярреала» за 27 млн фунтов).