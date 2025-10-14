  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Виртц – худший трансфер лета в АПЛ по версии Sports Illustrated. Керкез – 2-й, Гиттенс – 3-й, Исак – 5-й, Траффорд – 6-й
31

Виртц – худший трансфер лета в АПЛ по версии Sports Illustrated. Керкез – 2-й, Гиттенс – 3-й, Исак – 5-й, Траффорд – 6-й

Флориан Виртц – худший летний трансфер в АПЛ по версии Sports Illustrated.

Спортивный журнал составил рейтинг худших трансферов английских клубов минувшим летом. Критерием для оценки были выступления новичков на старте сезона. 

Весь топ-10 выглядит так:

1. Флориан Виртц (в «Ливерпуль» из «Байера» за 116 млн фунтов);

2. Милош Керкез (в «Ливерпуль» из «Борнмута» за 40 млн фунтов);

3. Джейми Гиттенс (в «Челси» из «Боруссии» Дортмунд за 51,5 млн фунтов);

4. Йоан Висса (в «Ньюкасл» из «Брентфорда» за 55 млн фунтов);

5. Александер Исак (в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов);

6. Джеймс Траффорд (в «Манчестер Сити» из «Бернли» за 31 млн фунтов);

7. Жан-Клер Тодибо (в «Вест Хэм» из «Ниццы» за 32,8 млн фунтов);

8. Мадс Хермансен (в «Вест Хэм» из «Лестера» за 20 млн фунтов);

9. Энтони Эланга (в «Ньюкасл» из «Ноттингем Форест» за 55 млн фунтов);

10. Тьерно Барри (в «Эвертон» из «Вильярреала» за 27 млн фунтов). 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports Illustrated
logoпремьер-лига Англия
рейтинги
logoФлориан Виртц
logoЛиверпуль
logoЭвертон
logoМанчестер Сити
logoМадс Хермансен
logoНьюкасл
logoЙоан Висса
logoЧелси
logoДжеймс Траффорд
logoАлександер Исак
logoМилош Керкез
logoВест Хэм
logoТьерно Барри
logoЖан-Клер Тодибо
logoДжейми Гиттенс
logoЭнтони Эланга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рига, Таллин, Абу-Даби – куда еще заносило наших сборников? Узнаете в тесте
15 минут назадТесты и игры
Глава израильской федерации о нападении ХАМАС 7 октября: «Эта травма останется с нами на десятилетия. Но это сделало нас еще более мужественными и привязанными к нашей стране»
1033 минуты назад
Ван Бастен о ван Дейке: «Фантастический игрок, возможно, лучший защитник мира, но он не лидер. У Вирджила мягкий характер. Надеюсь, Слот его чему-то научит»
1042 минуты назад
Товарищеские матчи. Бразилия проиграла Японии в гостях, Парагвай уступил Южной Корее, Аргентина сыграет с Пуэрто-Рико
8сегодня, 13:11
Ванда о расставании с Икарди: «Решение лишить своих детей возможности жить в традиционной семье, как у Свинки Пеппы или Симпсонов, было для меня очень трудным»
21сегодня, 12:53
Фанаты призвали «Комо» отказаться от матча в Австралии: «Не участвуйте в этой клоунаде, не будьте марионетками. Для вас самопожертвование – абстрактное понятие, а для нас – повседневная жизнь»
37сегодня, 12:22
РФС учредил клуб Семака для чемпионов РПЛ в качестве тренера и игрока
47сегодня, 12:06
Россия сыграет с Боливией в товарищеском матче. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
38сегодня, 12:01
Мостовой о Мусаеве на общероссийской конференции тренеров: «Как он может там выступать? Он же в футбол не играл! Странно, что меня не позвали, я получил лицензию»
112сегодня, 11:54
Тухель о Рэшфорде: «Он может стать одним из лучших в мире, но это нужно доказывать регулярно. Через 10 лет он может быть разочарован результатами – цифры не раскрывают его потенциал»
12сегодня, 11:35
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Черчесов: «Если кто-то из российских тренеров хочет за рубеж, я буду рад помочь советами. В Европе надо быть готовым ко всему, давать результат»
3 минуты назад
Кисляк о сборной Боливии: «Говорите, что они техничные, но мы тоже не бревна. Команды в равных условиях»
613 минут назад
Томассон уволен с поста тренера сборной Швеции. Команда идет последней в группе квалификации ЧМ-2026
118 минут назад
Эстевао о «Челси»: «Я адаптируюсь быстрее, чем ожидал. Мне очень нравится английская культура, мы с семьей наслаждаемся. Сестра уже говорит по-английски лучше меня!»
123 минуты назад
Анчелотти о «Десиме» «Реала»: «Перес провел меня мимо девяти европейских кубков, там было свободное место для 10-го. Он сказал: «Это красиво, но одного недостает»
338 минут назад
Сильянов о машинах: «У Чалова купил BMW M8, когда он в Грецию уезжал – так проще, незнакомые люди могут обмануть. Мечта – Lamborghini Huracan или Aventador»
1153 минуты назад
Испания – Болгария. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 13:02
Бразилия проиграла Японии 2:3, ведя 2:0 к 52-й минуте товарищеского матча. Мартинелли и Паулиньо забили, у Винисиуса нет результативных действий
10сегодня, 12:54
Италия – Израиль. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 12:41
Латвия – Англия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 12:38