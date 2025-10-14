Виртц – худший трансфер лета в АПЛ по версии Sports Illustrated. Керкез – 2-й, Гиттенс – 3-й, Исак – 5-й, Траффорд – 6-й
Спортивный журнал составил рейтинг худших трансферов английских клубов минувшим летом. Критерием для оценки были выступления новичков на старте сезона.
Весь топ-10 выглядит так:
1. Флориан Виртц (в «Ливерпуль» из «Байера» за 116 млн фунтов);
2. Милош Керкез (в «Ливерпуль» из «Борнмута» за 40 млн фунтов);
3. Джейми Гиттенс (в «Челси» из «Боруссии» Дортмунд за 51,5 млн фунтов);
4. Йоан Висса (в «Ньюкасл» из «Брентфорда» за 55 млн фунтов);
5. Александер Исак (в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» за 125 млн фунтов);
6. Джеймс Траффорд (в «Манчестер Сити» из «Бернли» за 31 млн фунтов);
7. Жан-Клер Тодибо (в «Вест Хэм» из «Ниццы» за 32,8 млн фунтов);
8. Мадс Хермансен (в «Вест Хэм» из «Лестера» за 20 млн фунтов);
9. Энтони Эланга (в «Ньюкасл» из «Ноттингем Форест» за 55 млн фунтов);
10. Тьерно Барри (в «Эвертон» из «Вильярреала» за 27 млн фунтов).