Германия впервые ни разу не победила в первых двух играх ЧМ. У сборной ни одного сухого матча в 2022-м
Германия впервые в истории не выиграла ни в одном из первых двух матчей чемпионата мира.
В первом матче группового этапа Германия уступила Японии (2:1), а во втором туре не смогла выиграть у сборной Испании (1:1).
Кроме того, немцы не сыграли всухую ни в одном из восьми официальных матчей в 2022 году.
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