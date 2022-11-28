Германия впервые ни разу не победила в первых двух играх ЧМ. У сборной ни одного сухого матча в 2022-м

впервые в истории не выиграла ни в одном из первых двух матчей чемпионата мира.

В первом матче группового этапа Германия уступила (2:1), а во втором туре не смогла выиграть у сборной (1:1).

Кроме того, немцы не сыграли всухую ни в одном из восьми официальных матчей в 2022 году.

Германия – последняя. Как выйти в плей-офф? А что нужно Испании? Расклады в группе E