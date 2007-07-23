DFB: «Фотография с Эрдоганом вызвала у немецкого общества вопросы к Озилу. От игроков требуется приверженность основным ценностям Германии»

Немецкий футбольный союз выступил с заявлением по ситуации с уходом хавбека «Арсенала» из национальной команды.

«Месут Озил провел 92 матча за сборную Германии в успешную эпоху. Он играл центральную роль в победе на ЧМ-2014. Немецкий футбольный союз очень благодарен Месуту за его достижения в форме национальной сборной.

Разнообразие – не только футбольное достоинство. Наша работа по интеграции занимает главное место на всех уровнях. Игроки с мигрантским прошлым есть во всех дивизионах – начиная с низших и заканчивая сборной.

Мы все вместе играем и живем с разными корнями, религиями и культурой. Все, что нам нужно делать на поле и вне его – соблюдать установленные в Основном законе права человека, пропагандировать свободу слова и уважения, терпимость и честную игру. Приверженность этим основным ценностям требуется от каждого игрока и от каждого игрока, который играет в футбол для Германии.

Фотографии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вызвали вопросы у немецкого общества. Мы принимаем критику на свой счет, потому что внесли свой вклад для решения этой проблемы.

Мы сожалеем, что Озил чувствовал недостаточно эффективную защиту от расистских лозунгов против его личности, как это было в случае с Джеромом Боатенгом. Но было важно, чтобы Озил, как до этого Илкай Гюндоган, дал комментарии по поводу этой фотографии вне зависимости от результатов сборной на ЧМ-2018 в России. В DFB мы выигрываем и проигрываем вместе.

Мы были бы счастливы, если бы Озил хотел остаться в сборной Германии, разделяя нашу позицию. Он решил по-другому. DFB уважает его решение, и нам нужно достойно попрощаться с заслуженным игроком, поэтому мы оставим без комментариев несколько непостижимых для нас по тону и содержанию заявлений.

Мы отвергаем факт обвинений в расизме. Многие годы DFB активно вовлекается в интеграционные процессы в Германии. DFB получил награду за помощь в интеграции и помог встроить в футбольную семью десятки тысяч мигрантов.

За последние годы была проведена многоуровневая работа по интеграции, которая оказала влияние на любительские клубы. DFB выступает за разнообразие, начиная с верхов и заканчивая несчетным количеством заинтересованных людей.

DFB сожалеет, что Озил покидает сборную Германии. В любом случае, это не оттолкнет нас от помощи в интеграционной работе», – говорится в заявлении организации.

Озил ушел из сборной. И обвинил в расизме президента немецкого футбола