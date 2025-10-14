Ван Бастен о ван Дейке: «Фантастический игрок, возможно, лучший защитник мира, но он не лидер. У Вирджила мягкий характер. Надеюсь, Слот его чему-то научит»
Марко ван Бастен считает, что Вирджилу ван Дейку не хватает лидерских качеств.
В воскресенье сборная Нидерландов разгромила Финляндию со счетом 4:0 в квалификации ЧМ-2026.
«Я думаю, ван Дейк должен быть лидером. Он должен подавать пример и быть движущей силой. Мне не хватает этого в нем. Его характер кажется мне мягким.
Он фантастический игрок, возможно, лучший защитник мира. Он может играть головой, он быстрый, высокий и обладает хорошим видением поля. Но он не тот лидер, который ведет команду за собой... а это на самом деле принесло бы пользу команде. Я надеюсь, Арне Слот сможет его чему-то научить», – сказал бывший нападающий сборной Нидерландов в эфире Ziggo Sport.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: De Telegraaf
