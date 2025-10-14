  • Спортс
  Юран о возможном увольнении из «Серика»: «Моя задача – сохранить команду в Первой лиге. Руководство даже удивляется, что мы с минимальным бюджетом делим 9-10-е место»
Юран о возможном увольнении из «Серика»: «Моя задача – сохранить команду в Первой лиге. Руководство даже удивляется, что мы с минимальным бюджетом делим 9-10-е место»

Сергей Юран опроверг информацию о возможном увольнении из «Серик Беледиеспор».

Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщил, что главному тренеру пригрозили увольнением и поставили ультиматум – за полтора месяца поднять клуб в топ-7 Первой лиги Турции, иначе его ожидает увольнение.

Сейчас команда Юрана после серии из трех ничьих занимает 10-е место в лиге.

«Увольнение из «Серика», если я не выправлю ситуацию в турнирной таблице? А вы видели турнирную таблицу? Я ничего подобного не читаю. У меня полный карт-бланш. Задача у меня простая – сохранить команду в Первой лиге.

Все хорошо – болельщики и руководство довольны. Буквально вчера мы обедали с президентом и генеральным директором. Они довольны и даже удивляются, что мы с минимальным бюджетом делим 9-10-е место. У нас два очка до зоны стыковых матчей за выход в высшую лигу.

Понятно, что хочется большего, но руководство довольно и этим, что вчера еще раз подчеркнули. Если я берусь за что-то, всегда довожу до конца. У нас сейчас хороший результат при том, что мы сыграли со всей верхушкой, которая ставит задачи. Мы играем на выездах, потому что наше поле до сих пор на реконструкции, поэтому, по сути, играем без болельщиков.

Так что руководство удивляется. Многие ведущие футбольных каналов здесь отмечают, что «Серик» показывает хорошую игру. Все знают, что те турецкие футболисты, которые у нас находятся, не играли в стартовых составах Первой лиги, а некоторые даже во Второй не играли. Поэтому они приятно удивлены и признаются, что не ожидали такого результата, который сейчас мы показываем.

А тем, кто пишет такие новости про меня, посоветую внимательнее следить за «Сериком» и внимательно читать турецкую спортивную прессу», – заявил Юран.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
