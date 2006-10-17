Озил о критике после фото с Эрдоганом: «Я чувствовал себя незащищенным и подвергся расистским оскорблениям»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил вспомнил о критике, которую получил после фото с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

«[Эрдоган] – нынешний президент Турции, и я бы проявил уважение к такому [должностному] лицу, кем бы он ни был. Хотя я родился и вырос в Германии, Турция – часть моего наследия.

Если бы президент Германии или [канцлер] Ангела Меркель были в Лондоне и предложили бы мне увидеться, захотели поговорить со мной, конечно, я бы поступил так же. Это просто проявление уважения к высшему руководству страны.

Но после фотографии [с Эрдоганом] я чувствовал себя незащищенным. Я подвергался расистским оскорблениям – даже со стороны политиков и общественных деятелей, – но никто из сборной Германии не вышел тогда и не сказал: «Эй, остановитесь. Это наш игрок, нельзя так его оскорблять». Все просто молчали и позволяли подобному произойти», – сказал Озил.

Озил ушел из сборной. И обвинил в расизме президента немецкого футбола