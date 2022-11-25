ЧМ 2022: Иран — США прямая трансляция

Многие говорят о политическом подтексте этого матча, но будем надеяться, что речь будет идти только о футбольном. У Ирана был провал в первом туре, американцы представляются более стабильной командой, при этом иранцев устроит даже ничья. Матч сборных Ирана и США пройдет 29 ноября на стадионе «Эль-Тумама» в столице Катара Дохе, начало в 22:00 по московскому времени

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

Прямая трансляция начнется на канале «Матч ТВ» в 21:45.

Смотреть онлайн прямую трансляцию матча Иран — США на ЧМ 2022 по футболу в Катаре можно на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

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