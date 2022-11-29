Иран — США, 29.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Матч Иран — США определит участника плей-офф от группы В. Команды сыграют в Дохе на поле стадиона «Эль-Тумана». Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Иран устроит ничья или победа, США необходима только победа.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

⚽️ Сделай этот турнир своим! Получи фрибет до 10 000₽ и сыграй без риска🔥

Иран подходил к матчу с Уэльсом в статусе аутсайдера, но уже с первых минут показал, кто будет сильнее на поле. Иранцы меньше владели мячом, но чаще били по воротам. По итогам встречи 6:4 по ударам в створ и 21:10 по ударам в сторону ворот. Иран выиграл 2:0, но оба забитых мяча пришли на компенсированное время, когда Уэльс играл в меньшинстве. Первый мяч забил Чешми на 9 компенсированной минуте, спустя две минуты отличился Резаян. Превосходство иранской сборной подтверждает и расширенная статистика. Преимущество по xG1,73:1,07.

Для Ирана победа стала первой в трех матчах. До этого иранцы проиграли две встречи. Всего в десяти играх 4 поражения, 5 побед и одна ничья.

Факты и цифры:

В 8 из 10 матчей забито два и менее гола;

Иран выиграл 2 из 10 матчей на ЧМ;

Иран забивает в 3 матчах ЧМ;

Иран не играет вничью в 8 матчах.

Матч с США пропустит полузащитник «Фейеноорда» Ализареза Джаханбакш. Он дисквалифицирован за две желтые карточки. Под вопросом появление на поле Сердара Азмуна и Алиреса Бейранванд.

У сборной США две ничьи на Чемпионате мира в Катаре. В первом туре американцы сыграли 1:1 с Уэльсом, во втором 0:0 с Англией. Обе команды показали одинаковый уровень в атаке. XG Англии 0,89, у США показатель в матче 0,87. Ничья с англичанами сохранила шансы на выход в плей-офф. Чтобы попасть в 1/8 финала звездно-полосатым необходимо побеждать. Ничья или поражение оставит без матчей плей-офф.

Ничья с Англией стала третьей подряд. Всего в десяти играх американцы сыграли вничью четыре раза, при двух поражениях и четырех победах.

Факты и цифры:

В 7 матчах было забито два и менее гола;

США без побед в пяти последних матчах;

США без побед в пяти матчах на ЧМ: три ничьи и два поражения;

В 7 из 10 матчей ЧМ забили обе сборные;

США пропускают в 8 из 10 матчей на ЧМ.

Кадровых проблем у американцев нет.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Иран — США

Иран выиграл один матч на турнире в статусе аутсайдера. В игре с США иранцам отводится роль андердога. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность матча.

Букмекерская контора Победа Ирана Ничья Победа США ТМ2,5 ТБ2,5 1хСтавка 4,30 3,60 1,89 1,76 2,14 Winline 4,40 3,55 1,89 1,71 2,14 Мелбет 4,24 3,54 1,86 1,73 2,10 BetBoom 4,70 3,50 1,88 1,73 2,16 Leon 4,28 3,54 1,87 1,74 2,13 Pari 4,40 3,60 1,90 1,74 2,17 Fonbet 4,30 3,55 1,85 1,73 2,13 Лига Ставок 4,30 3,50 1,92 1,70 2,13 Олимпбет 4,36 3,57 1,88 1,72 2,16 Марафон 4,35 3,60 1,87 1,76 2,14

Команды дважды встречались на международной арене. В 2000 году сборные сыграли вничью 1:1 в товарищеской игре. На Чемпионате мира 1998 года Иран обыграл США со счетом 2:1.

Обе сборные сохраняют шансы на выход из группы и разыграют путевку в 1/8 финала в очной встрече. Иран умеет обороняться и прекрасно играет вторым номером, при необходимости добавляет и увеличивает давление на соперника. Иран устроит и ничья в матче. Основная активность в игре будет исходить от США, которым необходима победа. Для ставки на матч можно выбрать ТМ2,5, отсутствие гола в первые 30 минут и второй тайм результативнее первого. Команды начнут матч осторожно, так как цена ошибки — не выход в плей-офф.

⚽️ Сделай этот турнир своим! Получи фрибет до 10 000₽ и сыграй без риска🔥