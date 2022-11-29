Иран — США, 29.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч
Матч Иран — США определит участника плей-офф от группы В. Команды сыграют в Дохе на поле стадиона «Эль-Тумана». Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Иран устроит ничья или победа, США необходима только победа.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
⚽️ Сделай этот турнир своим! Получи фрибет до 10 000₽ и сыграй без риска🔥
Иран
Иран подходил к матчу с Уэльсом в статусе аутсайдера, но уже с первых минут показал, кто будет сильнее на поле. Иранцы меньше владели мячом, но чаще били по воротам. По итогам встречи 6:4 по ударам в створ и 21:10 по ударам в сторону ворот. Иран выиграл 2:0, но оба забитых мяча пришли на компенсированное время, когда Уэльс играл в меньшинстве. Первый мяч забил Чешми на 9 компенсированной минуте, спустя две минуты отличился Резаян. Превосходство иранской сборной подтверждает и расширенная статистика. Преимущество по xG1,73:1,07.
Для Ирана победа стала первой в трех матчах. До этого иранцы проиграли две встречи. Всего в десяти играх 4 поражения, 5 побед и одна ничья.
Факты и цифры:
- В 8 из 10 матчей забито два и менее гола;
- Иран выиграл 2 из 10 матчей на ЧМ;
- Иран забивает в 3 матчах ЧМ;
- Иран не играет вничью в 8 матчах.
Матч с США пропустит полузащитник «Фейеноорда» Ализареза Джаханбакш. Он дисквалифицирован за две желтые карточки. Под вопросом появление на поле Сердара Азмуна и Алиреса Бейранванд.
США
У сборной США две ничьи на Чемпионате мира в Катаре. В первом туре американцы сыграли 1:1 с Уэльсом, во втором 0:0 с Англией. Обе команды показали одинаковый уровень в атаке. XG Англии 0,89, у США показатель в матче 0,87. Ничья с англичанами сохранила шансы на выход в плей-офф. Чтобы попасть в 1/8 финала звездно-полосатым необходимо побеждать. Ничья или поражение оставит без матчей плей-офф.
Ничья с Англией стала третьей подряд. Всего в десяти играх американцы сыграли вничью четыре раза, при двух поражениях и четырех победах.
Факты и цифры:
- В 7 матчах было забито два и менее гола;
- США без побед в пяти последних матчах;
- США без побед в пяти матчах на ЧМ: три ничьи и два поражения;
- В 7 из 10 матчей ЧМ забили обе сборные;
- США пропускают в 8 из 10 матчей на ЧМ.
Кадровых проблем у американцев нет.
Прогноз на матч ЧМ-2022 Иран — США
Иран выиграл один матч на турнире в статусе аутсайдера. В игре с США иранцам отводится роль андердога. Ниже коэффициенты на основной исход и результативность матча.
|
Букмекерская контора
|
Победа Ирана
|
Ничья
|
Победа США
|
ТМ2,5
|
ТБ2,5
|
1хСтавка
|
4,30
|
3,60
|
1,89
|
1,76
|
2,14
|
Winline
|
4,40
|
3,55
|
1,89
|
1,71
|
2,14
|
Мелбет
|
4,24
|
3,54
|
1,86
|
1,73
|
2,10
|
BetBoom
|
4,70
|
3,50
|
1,88
|
1,73
|
2,16
|
Leon
|
4,28
|
3,54
|
1,87
|
1,74
|
2,13
|
Pari
|
4,40
|
3,60
|
1,90
|
1,74
|
2,17
|
Fonbet
|
4,30
|
3,55
|
1,85
|
1,73
|
2,13
|
Лига Ставок
|
4,30
|
3,50
|
1,92
|
1,70
|
2,13
|
Олимпбет
|
4,36
|
3,57
|
1,88
|
1,72
|
2,16
|
Марафон
|
4,35
|
3,60
|
1,87
|
1,76
|
2,14
Команды дважды встречались на международной арене. В 2000 году сборные сыграли вничью 1:1 в товарищеской игре. На Чемпионате мира 1998 года Иран обыграл США со счетом 2:1.
Обе сборные сохраняют шансы на выход из группы и разыграют путевку в 1/8 финала в очной встрече. Иран умеет обороняться и прекрасно играет вторым номером, при необходимости добавляет и увеличивает давление на соперника. Иран устроит и ничья в матче. Основная активность в игре будет исходить от США, которым необходима победа. Для ставки на матч можно выбрать ТМ2,5, отсутствие гола в первые 30 минут и второй тайм результативнее первого. Команды начнут матч осторожно, так как цена ошибки — не выход в плей-офф.
⚽️ Сделай этот турнир своим! Получи фрибет до 10 000₽ и сыграй без риска🔥
Комментарии