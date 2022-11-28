Онана отстранен от сборной Камеруна перед игрой с Сербией по дисциплинарным причинам

выведен из состава сборной перед игрой с Сербией.

Как сообщает beIN Sports со ссылкой на источник в Федерации футбола Камеруна (Fecafoot), голкипер отстранен от команды по дисциплинарным причинам. Он не сыграет с Сербией.

«Онана выведен из состава. Мы немного усложнили себе жизнь», – сказал источник в Fecafoot.

Причины и срок отстранения вратаря неизвестны.

В составе сборной Камеруна его заменит Девис Эпасси, который выступает за клуб «Абха» из Саудовской Аравии.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между сборными Камеруна и . Начало – в 13:00 по московскому времени.