Онана о конкуренции в «Интере»: «Ханданович – чемпион, но не мой образец для подражания. Чувствую себя более современным»

рассказал о конкуренции с в «Интере».

«Я не удивлен, что стал основным, потому что знаю, чего стою, и понимаю, как сильно я расту от тренировки к тренировке.

До приезда я уже знал, что буду бороться за место с таким выдающимся вратарем, как Ханданович, который вошел в историю клуба, но который определенно отличается от меня.

Он не является моим образцом для подражания, потому что мы очень разные. Однако он – чемпион, и я могу только снять перед ним шляпу.

Он является представителем итальянской школы, он очень хорош и надежен в воротах. Я чувствую себя более современным игроком», – сказал голкипер и сборной Камеруна.

Завтра камерунцы сыграют на с Сербией.

У Онаны рекорд ЧМ по вратарским касаниям за штрафной. Просто он пасует лучше центральных защитников Камеруна