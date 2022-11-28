Онана о конкуренции в «Интере»: «Ханданович – чемпион, но не мой образец для подражания. Чувствую себя более современным»
Андре Онана рассказал о конкуренции с Самиром Хандановичем в «Интере».
«Я не удивлен, что стал основным, потому что знаю, чего стою, и понимаю, как сильно я расту от тренировки к тренировке.
До приезда я уже знал, что буду бороться за место с таким выдающимся вратарем, как Ханданович, который вошел в историю клуба, но который определенно отличается от меня.
Он не является моим образцом для подражания, потому что мы очень разные. Однако он – чемпион, и я могу только снять перед ним шляпу.
Он является представителем итальянской школы, он очень хорош и надежен в воротах. Я чувствую себя более современным игроком», – сказал голкипер «Интера» и сборной Камеруна.
Завтра камерунцы сыграют на ЧМ-2022 с Сербией.
У Онаны рекорд ЧМ по вратарским касаниям за штрафной. Просто он пасует лучше центральных защитников Камеруна
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