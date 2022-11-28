Онана о конкуренции в «Интере»: «Ханданович – чемпион, но не мой образец для подражания. Чувствую себя более современным»

Теги Интер серия А Италия сборная Камеруна по футболу Самир Ханданович Андре Онана Футбол

Андре Онана рассказал о конкуренции с Самиром Хандановичем в «Интере».

«Я не удивлен, что стал основным, потому что знаю, чего стою, и понимаю, как сильно я расту от тренировки к тренировке.

До приезда я уже знал, что буду бороться за место с таким выдающимся вратарем, как Ханданович, который вошел в историю клуба, но который определенно отличается от меня.

Он не является моим образцом для подражания, потому что мы очень разные. Однако он – чемпион, и я могу только снять перед ним шляпу.

Он является представителем итальянской школы, он очень хорош и надежен в воротах. Я чувствую себя более современным игроком», – сказал голкипер «Интера» и сборной Камеруна.

Завтра камерунцы сыграют на ЧМ-2022 с Сербией.

У Онаны рекорд ЧМ по вратарским касаниям за штрафной. Просто он пасует лучше центральных защитников Камеруна

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные