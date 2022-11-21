Юран о нулевых ничьих сборной России: «Не верю в байки о том, что Узбекистан и Таджикистан — сильные соперники»

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Сергей Юран оценил последние результаты сборной России.

Команда Валерия Карпина сыграла вничью 0:0 с Узбекистаном и Таджикистаном.

«Я понятия не имею, почему мы не можем обыграть сборные Таджикистана и Узбекистана. Вот если стану главным тренером сборной, тогда будете спрашивать у меня. А сейчас все вопросы — к Карпину.

Не верю в байки о том, что Узбекистан и Таджикистан — сильные соперники», — сказал экс-тренер «Химок».

Вы наверняка упустили: сыграла сборная России. 0:0 второй раз подряд

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