Юран о нулевых ничьих сборной России: «Не верю в байки о том, что Узбекистан и Таджикистан — сильные соперники»
Сергей Юран оценил последние результаты сборной России.
Команда Валерия Карпина сыграла вничью 0:0 с Узбекистаном и Таджикистаном.
«Я понятия не имею, почему мы не можем обыграть сборные Таджикистана и Узбекистана. Вот если стану главным тренером сборной, тогда будете спрашивать у меня. А сейчас все вопросы — к Карпину.
Не верю в байки о том, что Узбекистан и Таджикистан — сильные соперники», — сказал экс-тренер «Химок».
Вы наверняка упустили: сыграла сборная России. 0:0 второй раз подряд
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