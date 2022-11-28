Романцев о драке «Спартака» и «Зенита»: «Почему вы на поле это не показывали? Может, стоило с нее начать, чтобы потом на вас веселее смотреть было?»

высказался о драке в матче «Зенит» – «Спартак».

«Не знаю как кому, но мне такие заварухи, как в концовке кубкового матча «Зенита» со «Спартаком», удовольствия не приносят.

Да – горячо, да – с душой, но при чем здесь футбол? И первое, что пришло в голову, – а почему вы, ребятки, все это на поле не показывали? Или берегли силы в этой скучноватой, пресной игре вот для такой рукопашной разборки?

А может, вам стоило с нее начать, чтобы народу на вас потом веселее смотреть было?» – сказал бывший тренер «Спартака».

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