Хави звали работать в сборную Бразилии: «Это вошло бы в историю, но я хотел быть главным, а не помощником»
Хави рассказал, почему не стал работать в сборной Бразилии.
«Такая возможность была благодаря президенту Федерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло. Они приехали в Катар и хотели, чтобы я стал частью тренерского штаба Тите.
Но я хотел быть главным тренером, а не помощником. Это была бы огромная возможность, это вошло бы в историю – стать первым европейцем, работающим со сборной Бразилии. Но в тот момент этого не произошло.
Я четко знал, что хочу быть тренером «Барселоны», это была моя мечта, и вот я здесь», – сказал Хави.
Хави не исключил, что в будущем может все же поработать с Бразилией.
«Никогда не знаешь. Это была бы впечатляющая возможность, но я хотел поработать с «Барселоной». Никогда не знаешь будущего, я много работаю, и нельзя ничего исключать», – добавил тренер каталонцев.
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