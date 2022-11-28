Хави звали работать в сборную Бразилии: «Это вошло бы в историю, но я хотел быть главным, а не помощником»

рассказал, почему не стал работать в сборной Бразилии.

«Такая возможность была благодаря президенту футбола Бразилии Рожерио Кабокло. Они приехали в Катар и хотели, чтобы я стал частью тренерского штаба .

Но я хотел быть главным тренером, а не помощником. Это была бы огромная возможность, это вошло бы в историю – стать первым европейцем, работающим со сборной Бразилии. Но в тот момент этого не произошло.

Я четко знал, что хочу быть тренером «Барселоны», это была моя мечта, и вот я здесь», – сказал Хави.

Хави не исключил, что в будущем может все же поработать с Бразилией.

«Никогда не знаешь. Это была бы впечатляющая возможность, но я хотел поработать с «Барселоной». Никогда не знаешь будущего, я много работаю, и нельзя ничего исключать», – добавил тренер каталонцев.