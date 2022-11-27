Хави о ЧМ: «Испания на самом высоком уровне. Понравились Бразилия и Франция, но испанцы показали превосходство»

впечатлила сборная Испании на .

В 1-м туре команда Луиса Энрике разгромила Коста-Рику со счетом 7:0.

«Испания – играла лучше всех, возможно, наряду с Англией в первом матче, хотя англичане добилась лишь ничьей с США. Испания сейчас находится на самом высоком уровне.

Мне понравились и , но показала превосходство, которого еще не было ни у одной другой команды», – сказал главный тренер «Барселоны».