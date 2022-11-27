Хави о ЧМ: «Испания на самом высоком уровне. Понравились Бразилия и Франция, но испанцы показали превосходство»
Хави впечатлила сборная Испании на ЧМ-2022.
В 1-м туре команда Луиса Энрике разгромила Коста-Рику со счетом 7:0.
«Испания – играла лучше всех, возможно, наряду с Англией в первом матче, хотя англичане добилась лишь ничьей с США. Испания сейчас находится на самом высоком уровне.
Мне понравились Бразилия и Франция, но Испания показала превосходство, которого еще не было ни у одной другой команды», – сказал главный тренер «Барселоны».
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