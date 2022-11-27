Рабьо о будущем: «АПЛ и ее сверхконкурентный характер меня привлекают. Начну конкретнее думать об этом после ЧМ»
Адриен Рабьо рассказал о своих планах на будущее.
«Меня привлекает футбол в АПЛ , сама Премьер-лига и ее сверхконкурентный характер. Мне нравилось проведенное в Англии время (Рабьо провел несколько месяцев в академии «Манчестер Сити» в детстве – прим. Sports.ru), нравились местная культура и жизнь, и моей семье это тоже нравилось.
Я не против продолжить карьеру в Англии, но я рассмотрю разные варианты. Я не говорил с «Ювентусом» о своем будущем, потому что начало сезона было трудным, и к тому же приближался чемпионат мира, и я хотел сосредоточиться на нем. После турнира я начну думать о своем будущем более конкретно», – сказал полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции.
Текущее соглашение Рабьо с «Ювентусом» действует до конца сезона.
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