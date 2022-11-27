Рабьо о будущем: «АПЛ и ее сверхконкурентный характер меня привлекают. Начну конкретнее думать об этом после ЧМ»

рассказал о своих планах на будущее.

«Меня привлекает футбол в АПЛ , сама Премьер-лига и ее сверхконкурентный характер. Мне нравилось проведенное в Англии время (Рабьо провел несколько месяцев в академии «Манчестер Сити» в детстве – прим. Sports.ru), нравились местная культура и жизнь, и моей семье это тоже нравилось.

Я не против продолжить карьеру в Англии, но я рассмотрю разные варианты. Я не говорил с «Ювентусом» о своем будущем, потому что начало сезона было трудным, и к тому же приближался чемпионат мира, и я хотел сосредоточиться на нем. После турнира я начну думать о своем будущем более конкретно», – сказал полузащитник «Ювентуса» и сборной .

Текущее соглашение Рабьо с действует до конца сезона.

Рабьо об «МЮ»: «АПЛ – самая популярная лига, но остаться в «Ювентусе» было лучшим решением»