Рабьо хотел получать в «МЮ» как Бруну – больше 200 тысяч фунтов в неделю. Сделка сорвалась

Стала известна причина срыва трансфера в .

Ранее стало известно, что манкунианцы считают финансовые запросы хавбека сумасшедшими, что привело к приостановке переговоров.

По информации The Times, Рабьо хотел получать зарплату, сопоставимую с окладом , который получает заметно больше 200 тысяч фунтов в неделю.

«МЮ» был готов сделать француза одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, но мать и агент Адриена Вероника Рабьо потребовала еще больше, чем давал английский клуб.

Теперь «Юнайтед» считают сделку фактически сорвавшейся, несмотря на согласованный с «Ювентусом» трансфер на сумму 15 млн фунтов.