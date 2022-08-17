Рабьо хотел получать в «МЮ» как Бруну – больше 200 тысяч фунтов в неделю. Сделка сорвалась

Стала известна причина срыва трансфера Адриена Рабьо в «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно, что манкунианцы считают финансовые запросы хавбека «Ювентуса» сумасшедшими, что привело к приостановке переговоров.
По информации The Times, Рабьо хотел получать зарплату, сопоставимую с окладом Бруну Фернандеша, который получает заметно больше 200 тысяч фунтов в неделю.
«МЮ» был готов сделать француза одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, но мать и агент Адриена Вероника Рабьо потребовала еще больше, чем давал английский клуб.
Теперь «Юнайтед» считают сделку фактически сорвавшейся, несмотря на согласованный с «Ювентусом» трансфер на сумму 15 млн фунтов.