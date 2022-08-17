Рабьо хотел получать в «МЮ» как Бруну – больше 200 тысяч фунтов в неделю. Сделка сорвалась

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Стала известна причина срыва трансфера Адриена Рабьо в «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что манкунианцы считают финансовые запросы хавбека «Ювентуса» сумасшедшими, что привело к приостановке переговоров.

По информации The Times, Рабьо хотел получать зарплату, сопоставимую с окладом Бруну Фернандеша, который получает заметно больше 200 тысяч фунтов в неделю.

«МЮ» был готов сделать француза одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, но мать и агент Адриена Вероника Рабьо потребовала еще больше, чем давал английский клуб.

Теперь «Юнайтед» считают сделку фактически сорвавшейся, несмотря на согласованный с «Ювентусом» трансфер на сумму 15 млн фунтов.

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