Рабьо об «МЮ»: «АПЛ – самая популярная лига, но остаться в «Ювентусе» было лучшим решением»
Адриен Рабьо рассказал о сорвавшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом.
«Это правда, я контактировал с клубами из АПЛ, но в конце концов решил остаться [в «Ювентусе»]. Возможно, это было лучшее решение.
АПЛ – самая популярная лига, но я не думаю о будущем. Я сосредоточен на чемпионате мира.
Ни клуб, ни я никуда не спешим, мы абсолютно спокойны, поэтому можем рассмотреть все варианты», – сказал полузащитник «Юве» и сборной Франции.
Срок контракта Рабьо с «Ювентусом» истекает летом 2023 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.
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