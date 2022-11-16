Рабьо об «МЮ»: «АПЛ – самая популярная лига, но остаться в «Ювентусе» было лучшим решением»

рассказал о сорвавшемся переходе в прошлым летом.

«Это правда, я контактировал с клубами из , но в конце концов решил остаться [в «Ювентусе»]. Возможно, это было лучшее решение.

АПЛ – самая популярная лига, но я не думаю о будущем. Я сосредоточен на чемпионате мира.

Ни клуб, ни я никуда не спешим, мы абсолютно спокойны, поэтому можем рассмотреть все варианты», – сказал полузащитник и сборной .

Срок контракта Рабьо с «Ювентусом» истекает летом 2023 года. Статистику игрока можно посмотреть здесь.