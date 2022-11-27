Экс-судья Федотов о драке «Зенита» и «Спартака»: «Позор российского футбола. Москалев сам к этому привел»

Экс-судья Игорь Федотов отреагировал на массовую драку в игре «Зенита» со «Спартаком».

«Москалев сам к этому привел: еще по ходу матча надо было удалять за две желтые. Либо это все просто продуманная акция – такого просто не бывает!

Это же не просто потолкались, там ногами летят в лицо! Может, решили так перехватить внимание с чемпионата мира? Такого ведь просто не бывает!

Позор российского футбола, не иначе. И это в Кубке, который особо никому не нужен. Других слов у меня нет», – сказал Федотов.

Игроки «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку. Удалены Соболев, Барриос и еще 4 игрока