«Борнмут» назначил О’Нила главным тренером. Он был исполняющим обязанности с августа

’Нил стал главным тренером .

Клуб объявил о подписании контракта с 39-летним специалистом. Соглашение рассчитано на полтора года и может быть продлено еще на год.

О’Нил вошел в тренерский штаб «Борнмута» в феврале 2021 года. После увольнения Скотта Паркера в августе 2022-го занял пост исполняющего обязанности главного тренера. Под его руководством команда провела 12 матчей.

После 15 проведенных туров «Борнмут» набрал 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице .