У «Эвертона» 1 победа и 6 поражений за 8 последних матчей. Команда Лэмпарда идет 17-й в АПЛ

«Эвертон» одержал лишь одну победу за последние восемь матчей.

Сегодня команда крупно уступила (0:3) в – во второй раз за неделю. 8 ноября она проиграла «вишням» в Кубке английской лиги со счетом 1:4.

Начиная с 9 октября клуб из Ливерпуля проиграл шесть раз, однажды сыграл вничью и один раз победил.

На данный момент занимает в чемпионате Англии 17-е место с 14 очками.