У «Эвертона» 1 победа и 6 поражений за 8 последних матчей. Команда Лэмпарда идет 17-й в АПЛ
«Эвертон» одержал лишь одну победу за последние восемь матчей.
Сегодня команда Фрэнка Лэмпарда крупно уступила «Борнмуту» (0:3) в АПЛ – во второй раз за неделю. 8 ноября она проиграла «вишням» в Кубке английской лиги со счетом 1:4.
Начиная с 9 октября клуб из Ливерпуля проиграл шесть раз, однажды сыграл вничью и один раз победил.
На данный момент «Эвертон» занимает в чемпионате Англии 17-е место с 14 очками.
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