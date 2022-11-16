Гари Кэйхилл завершил карьеру. С «Челси» он выиграл Лигу чемпионов, АПЛ и Лигу Европы

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Гари Кэйхилл завершил карьеру профессионального футболиста.

Воспитанник «Астон Виллы» на протяжении карьеры выступал за «Бернли», «Болтон», «Челси», «Кристал Пэлас» и «Борнмут». С 1 июля 2022 года он находился без клуба.

«Футбол – игра, которая принесла мне столько удовольствия и успеха, что в момент, когда я решил повесить бутсы на гвоздь, я могу честно сказать, что отдал ей все, что у меня было.

Я достиг того, о чем мечтал, создав несколько невероятных воспоминаний. Начиная с потрясающих высот – победы в Лиге чемпионов и Премьер-лиге, – заканчивая выпавшей мне честью быть капитаном сборной и «Челси» в команде, выигравшей Кубок Англии. Это останется со мной навсегда.

Также я приобрел невероятных друзей в футбольном мире. Хочу сказать огромное спасибо всем, начиная с партнеров по команде, тренеров, а также невоспетых героев, которые находятся за кулисами.

Нелегко принять решение о завершении карьеры. Я провел 20 лет, ежедневно тренируясь, прилагая все возможные усилия, чтобы подойти к матчу в наилучшей форме, чтобы помочь командам, за которые я выступал, добиться успеха. У меня было время обдумать все варианты. После долгих раздумий я чувствую, что пришло время перейти к следующему этапу карьеры.

Особую благодарность нужно выразить моей удивительной семье, которая поддерживала меня и была рядом на каждом шагу этого пути. Теперь у меня есть возможность провести с ними какое-то время, и я с нетерпением этого жду.

Футбол всегда будет частью меня. Я люблю его, поэтому закончилась лишь эта глава. Мне важно смотреть вперед, а не назад, когда начинается новая глава моей жизни», – написал 36-летний футболист.

В ходе карьеры Кэйхилл по два раза выигрывал Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу Европы. Также он становился победителем Лиги чемпионов и Кубка лиги.

На счету центрального защитника 61 матч за сборную Англии.

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