Япония — Коста-Рика — 0:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 27.11.2022
Сборная Японии проиграла команде Коста-Рики со счётом 0:1 во втором матче группового этапа.
Полное расписание Чемпионата мира в Катаре
В первом тайме преимущества не было ни у кого, хотя иногда интересные атаки проводили как японцы, так и костариканцы. Во втором тайме японцы активизировались и организовали ряд атак на ворота Кейлора Наваса, но не смогли пробить его.
А на 81-й минуте японцы после отражения контратаки Коста-Рики потеряли мяч у своих ворот. Кейшер Фуллер, воспользовавшись ошибкой японцев, вывел свою сборную вперёд.
На 88-й минуте Каору Митома организовал острую атаку по левому флангу, которая не завершилась голом только благодаря самоотверженности вратаря Кейлора Наваса.
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