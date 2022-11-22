Япония — Коста-Рика — 0:1, обзор матча Чемпионата мира по футболу 27.11.2022

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Сборная Японии проиграла команде Коста-Рики со счётом 0:1 во втором матче группового этапа.

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В первом тайме преимущества не было ни у кого, хотя иногда интересные атаки проводили как японцы, так и костариканцы. Во втором тайме японцы активизировались и организовали ряд атак на ворота Кейлора Наваса, но не смогли пробить его.

А на 81-й минуте японцы после отражения контратаки Коста-Рики потеряли мяч у своих ворот. Кейшер Фуллер, воспользовавшись ошибкой японцев, вывел свою сборную вперёд.

На 88-й минуте Каору Митома организовал острую атаку по левому флангу, которая не завершилась голом только благодаря самоотверженности вратаря Кейлора Наваса.

Видеообзор матча Япония – Коста-Рика

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