Во сколько играют Сборная Японии – Сборная Испании, ЧМ-2022, 1 декабря, время начала матча

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В четверг, 1 декабря, сыграют сборная Японии и сборная Испании в группе E Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

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Где смотреть матч Япония – Испания

  • Игра пройдет на стадионе «Khalifa International Stadium».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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