Где смотреть Сборная Коста-Рики – Сборная Германии, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат мира 1 декабря

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В четверг, 1 декабря, сыграют сборная Коста-Рики и сборная Германии в группе E Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре.

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Во сколько играют Коста-Рика – Германия

  • Игра пройдет на стадионе «Al Bayt Stadium».
  • Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч Страна и Матч Футбол 1.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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