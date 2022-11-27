сменил отель в Санкт-Петербурге.

Последние годы красно-белые останавливались в одном из отелей на Крестовском острове – и постоянно проигрывали «Зениту», преимущественно с крупным счетом.

По данным «РБ Спорт», в этот выезд «Спартак», вероятно, на фарт поселили в одном из отелей в центре города, на Невском проспекте. В этом отеле перед матчами Евро-2020 в Питере проживала сборная России.

Матч и «Спартака» в рамках Фонбет Кубка России пройдет сегодня, 27 ноября. Начало – в 16:00 по московскому времени.