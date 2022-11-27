Мората об Энрике: «Я чувствовал, что против меня была настроена вся Испания, это была очень сложная ситуация. Он встал на мою сторону и защищал меня ото всех»

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Альваро Мората рассказал, как ему помог Луис Энрике.

– Сильно ли Луис Энрике помог вам в прошлом году?

– Очень сильно. Это трудно объяснить. Он доверял мне в самый трудный момент не только в моей карьере, но и в моей личной жизни.

Я чувствовал, что против меня была настроена вся страна, это была очень сложная ситуация, и он встал на мою сторону и защищал меня ото всех. Все, что я пытаюсь сделать, – это отплатить ему за это доверие и все, что он сделал для меня, – сказал нападающий «Атлетико» и сборной Испании.

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