Гайя об исключении из заявки Испании: «Нелегко смириться, что детская мечта разрушена из-за легкого растяжения связок»

Хосе Гайя прокомментировал исключение из состава сборной Испании.

На прошлой неделе защитник «Валенсии» получил растяжение, в связи с чем Луис Энрике решил исключить его из заявки на ЧМ. Вместо него главный тренер сборной Испании вызвал Алекса Бальде из «Барселоны».

«Благодарю вас за все слова поддержки, которые я получил за последние несколько часов. Честно говоря, я не знаю, заслуживаю ли такой большой любви. Нелегко смириться с тем, что детская мечта разрушена из-за легкого растяжения связок. Но иногда такие вещи случаются, и с этим приходится мириться.

Теперь я стану еще одним болельщиком и буду наслаждаться каждой игрой сборной. Желаю удачи моим товарищам по команде, потому что я не сомневаюсь, что этот чемпионат мира будет за Испанией. Жизнь продолжается», – написал защитник «Валенсии» в соцсетях.

В «Валенсии» возмущены решением Энрике исключить Гайю из заявки. Повреждение оказалось незначительным