Полузащитник сборной Испании Уго Гильямон может пропустить групповой этап .

По данным As, футболист «Валенсии» до сих пор не провел ни одной тренировки с командой из-за проблем со связками колена. Полное восстановление ожидается не ранее третьего матча в группе – с Японией (1 декабря).

При этом главный тренер не собирается делать в составе замену, как это было с одноклубником Гильямона – защитником Хосе Гайей, отправленным домой из-за легкого растяжения связок.

Также семеро футболистов Испании простудились – это, вероятно, связано с кондиционированием воздуха.

Испания начинает выступление на ЧМ-2022 23 ноября матчем с Коста-Рикой.

Гайя об исключении из заявки Испании: «Нелегко смириться, что детская мечта разрушена из-за легкого растяжения связок»