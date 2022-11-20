Хавбек Испании Гильямон может пропустить групповой этап ЧМ-2022 из-за проблем с коленом, но Энрике не будет делать замену

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Полузащитник сборной Испании Уго Гильямон может пропустить групповой этап ЧМ-2022.

По данным As, футболист «Валенсии» до сих пор не провел ни одной тренировки с командой из-за проблем со связками колена. Полное восстановление ожидается не ранее третьего матча в группе – с Японией (1 декабря).

При этом главный тренер Луис Энрике не собирается делать в составе замену, как это было с одноклубником Гильямона – защитником Хосе Гайей, отправленным домой из-за легкого растяжения связок.

Также семеро футболистов Испании простудились – это, вероятно, связано с кондиционированием воздуха.

Испания начинает выступление на ЧМ-2022 23 ноября матчем с Коста-Рикой.

Гайя об исключении из заявки Испании: «Нелегко смириться, что детская мечта разрушена из-за легкого растяжения связок»

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