Хавбек Испании Гильямон может пропустить групповой этап ЧМ-2022 из-за проблем с коленом, но Энрике не будет делать замену
Полузащитник сборной Испании Уго Гильямон может пропустить групповой этап ЧМ-2022.
По данным As, футболист «Валенсии» до сих пор не провел ни одной тренировки с командой из-за проблем со связками колена. Полное восстановление ожидается не ранее третьего матча в группе – с Японией (1 декабря).
При этом главный тренер Луис Энрике не собирается делать в составе замену, как это было с одноклубником Гильямона – защитником Хосе Гайей, отправленным домой из-за легкого растяжения связок.
Также семеро футболистов Испании простудились – это, вероятно, связано с кондиционированием воздуха.
Испания начинает выступление на ЧМ-2022 23 ноября матчем с Коста-Рикой.
Гайя об исключении из заявки Испании: «Нелегко смириться, что детская мечта разрушена из-за легкого растяжения связок»
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