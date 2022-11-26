Алан Ширер: «У Мбаппе нет слабых сторон, настоящая суперзвезда. С ним у вас всегда есть шанс»
Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер отметил высокий уровень Килиана Мбаппе.
Нападающий сборной Франции забил два мяча Дании (2:1) на ЧМ-2022.
«В его игре я не вижу слабых сторон. Он суперзвезда и невероятно талантливый футболист.
У него есть все, что вы хотите видеть: первое касание, техника, игра левой ногой и правой ногой, прыжок, умение завершать, умение забивать голы любого типа.
Я просто не вижу слабостей. За ним приятно наблюдать. Франция смотрелась очень хорошо, особенно в нападении.
Какой прекрасный игрок, настоящая суперзвезда! Он решил исход матча. Когда у вас в команде такой парень в такой форме, когда ему настолько комфортно на поле, когда он настолько уверен в себе у чужих ворот, шанс на победу всегда будет. Он выиграл матч для Франции», – сказал Ширер в эфире BBC.
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