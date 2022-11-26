Алан Ширер: «У Мбаппе нет слабых сторон, настоящая суперзвезда. С ним у вас всегда есть шанс»

Экс-форвард сборной Англии Алан Ширер отметил высокий уровень .

Нападающий сборной Франции забил два мяча (2:1) на .

«В его игре я не вижу слабых сторон. Он суперзвезда и невероятно талантливый футболист.

У него есть все, что вы хотите видеть: первое касание, техника, игра левой ногой и правой ногой, прыжок, умение завершать, умение забивать голы любого типа.

Я просто не вижу слабостей. За ним приятно наблюдать. Франция смотрелась очень хорошо, особенно в нападении.

Какой прекрасный игрок, настоящая суперзвезда! Он решил исход матча. Когда у вас в команде такой парень в такой форме, когда ему настолько комфортно на поле, когда он настолько уверен в себе у чужих ворот, шанс на победу всегда будет. Он выиграл матч для , – сказал Ширер в эфире BBC.