Талалаев после 6 поражений «Торпедо» кряду: «Тяжелые полтора месяца. Нет стопроцентной уверенности, что увидимся весной, но надеюсь»

Главный тренер подвел итоги матча с «Уралом» (1:2) в Фонбет Кубке России.

Черно-белые потерпели 6-е поражение подряд.

— Поблагодарил футболистов. Игрой бы я не назвал то, что мы увидели сегодня. Спасибо зрителям за поддержку.

Закончились тяжелые полтора месяца. Надеюсь, весной будет иначе. Сложно приходить сюда и оправдываться. Хорошо, что забили мяч. Но опять проиграли.

— Почему команда начала играть после второго пропущенного мяча?

— Творческие эксперименты – перестроили схему. Хотели посмотреть, сможем ли с этими игроками в обороне играть в 4 защитника, поможет ли в прессинге еще один игрок в середине поля. Этот поиск в первом тайме ни к чему не привел.

Выпустили свежих футболистов во втором тайме с расчетом надавить на слабое место. Два высоких центральных защитника у не страховали фланги, а опорные не всегда вбегали в полуфланги. Надеялись, что свежие футболисты найдут зоны. Раза 3-4 получилось в них войти, но не хватило точности. А дальние удары не пошли сегодня. Нетфуллин давно не играл. Когда что-то готовишь, многое зависит от исполнения.

Кое-что начало получаться во втором тайме. Я неудовлетворен качеством того, как это происходило. Ошибки в обороне — это ответ, почему мы играли в 5 защитников.

Мы провели не лучший промежуток. Тяжелые полтора месяца. Надеюсь, увидимся тут весной. Нет стопроцентной уверенности, но надеюсь. Верю, что наши диалоги будут более конструктивными и позитивными, – сказал .