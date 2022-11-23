Талалаев после поражения от «Сочи»: «Поздравляю болельщиков «Торпедо» с первым голом с игры под нашим руководством»

Главный тренер подвел итоги матча с (1:1, 2:4 пен.) в Фонбет Кубке России.

— Поздравляю всех болельщиков «Торпедо» с первым забитым голом с игры под нашим руководством.

— С выходом во втором тайме Смольникова команда начала играть. Почему он вышел только во втором тайме?

— Это был такой план на игру. У нас всего три крайних защитника. Если бы он вышел сразу, то у нас не было бы возможности его заменить. И всего три крайних полузащитника в команде, один из которых прилетел только что из Узбекистана.

Мы должны, как на миллиметровке, правильно рассчитать, кто сколько выдержит и отыграет. Мы с этим справились, никто не порвался, это самое главное.

Не стал бы концентрировать внимание на Смольникове — у меня много к нему претензий по игре. Это ваше мнение, что игра «Торпедо» напрямую связана с его действиями. Мое мнение: Игорь – опытный игрок, который может вычленить из игры самое важное. Он всегда оказывается в штрафной.

Как правило, у него больше всех касаний в штрафной. В связи с действиями наших нападающих мы вынуждены искать таких футболистов и переставлять их выше и ближе к штрафной. Смольников номинально выходит на позицию флангового атакующего. Пока эта работа вынужденная. Надеюсь, весной будет по-другому.

После каждой игры отмечаю ребят. У меня нет вопросов по отдаче, по стремлению, по желанию, по борьбе. У нас есть вопросы по исполнительскому мастерству. Из трех моментов, которые у нас были, мы опять забили только один. Был чистый выход один на один. С вратарской линии бьем — не можем поднять мяч над вратарем.

Нам не ставят стопроцентный пенальти: пересмотрели — попадание в руку было. При всем при этом я все время говорю: «Ребята делают все возможное, а уровень мастерства в линии атаки определяется не нашей работой в эти 37 дней, а другим».

— Что случилось с ветеранами? Не справились с волнением?

— Давайте спросим у ветеранов. Обычно мы ставим свежих игроков. В трех недельных циклах мы постоянно били пенальти. На тренировках футболисты бьют в одной манере, а в игре они ее меняют. Мы максимально расслабляли ребят, говорили им: «Задача выполнена, мы в весне, пробейте как умеете», – сказал .