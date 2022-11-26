«Урал» выиграл группу D в Кубке России, ЦСКА – 2-й. «Торпедо» тоже в плей-офф, «Сочи» вылетел

стал победителем группы D в Фонбет Кубке России.

Команда Виктора Гончаренко, обыграв «Торпедо» (2:1), обеспечила себе первую строчку. У нее 14 очков.

На втором месте – , одолевший «Сочи» (2:1). У армейцев 13 баллов. «Урал» и ЦСКА вышли в верхнюю сетку плей-офф

заняло третье место с 7 очками и вышло в нижнюю сетку плей-офф, замкнул таблицу с 2 очками и покинул турнир.