«Урал» выиграл группу D в Кубке России, ЦСКА – 2-й. «Торпедо» тоже в плей-офф, «Сочи» вылетел
«Урал» стал победителем группы D в Фонбет Кубке России.
Команда Виктора Гончаренко, обыграв «Торпедо» (2:1), обеспечила себе первую строчку. У нее 14 очков.
На втором месте – ЦСКА, одолевший «Сочи» (2:1). У армейцев 13 баллов. «Урал» и ЦСКА вышли в верхнюю сетку плей-офф
«Торпедо» заняло третье место с 7 очками и вышло в нижнюю сетку плей-офф, «Сочи» замкнул таблицу с 2 очками и покинул турнир.
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