ЧМ-2022. Австралия сыграет с Тунисом, Франция против Дании, Аргентина – Мексика
Сборная Австралии сыграет с Тунисом во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Также в субботу Польша встретится с Саудовской Аравией, Франция – с Данией, Аргентине будет противостоять Мексика.
2-й тур
Группа С
- Дата проведения
- 26 ноября, 16.00, «Education City Stadium»
- Дата проведения
- 26 ноября, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
Группа D
- Дата проведения
- 26 ноября, 13.00, «Al Janoub Stadium»
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.00, «Stadium 974»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену
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