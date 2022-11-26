ЧМ-2022. Австралия сыграет с Тунисом, Франция против Дании, Аргентина – Мексика

сыграет с Тунисом во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Также в субботу встретится с Саудовской Аравией, – с Данией, будет противостоять .

ЧМ-2022

2-й тур

Группа С

Группа D

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2022

Таблицы ЧМ-2022

Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену