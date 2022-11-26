ЧМ-2022. Австралия сыграет с Тунисом, Франция против Дании, Аргентина – Мексика

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Сборная Австралии сыграет с Тунисом во 2-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Также в субботу Польша встретится с Саудовской Аравией, Франция – с Данией, Аргентине будет противостоять Мексика.

ЧМ-2022

2-й тур

Группа С

Польша – Саудовская Аравия
Дата проведения
26 ноября, 16.00, «Education City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аргентина – Мексика
Дата проведения
26 ноября, 22.00, «Lusail Iconic Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа D

Тунис – Австралия
Дата проведения
26 ноября, 13.00, «Al Janoub Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Франция – Дания
Дата проведения
26 ноября, 19.00, «Stadium 974»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2022

Таблицы ЧМ-2022

Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену

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