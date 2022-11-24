Бельгия — Марокко: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

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В первом матче второго тура группового этапа в группе F на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Бельгии и Марокко. Поединок пройдет на стадионе «Аль-Тумама» и начнется в 16.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

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Стали известны стартовые составы команд.

Бельгия: Куртуа – Кастань, Вертонген, Алдервейрелд, Менье  Т. Азар, Витцель, де Брюйне, Онана, Э. Азар – Батшуайи.

Марокко: Буну – Хакими, Саисс, Агерд, Мазрауи – Амрабат, Амалла, Унаи, Зиеш, Буфаль – Эн-Несири.

Помимо этих двух сборных, в группе F выступают национальные команды Канады и Хорватии, которые сыграют в 19.00.

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