Бельгия — Марокко, 27.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Сборные команды Бельгии и Марокко сыграют во втором туре на Чемпионате Мира 2022 года в Катаре. Матч состоится на стадионе «Аль-Тумама» в городе Доха, его начало в 16:00 по московскому времени. В группе А помимо Бельгии с Марокко принимают участие еще Хорватия с Канадой. Бельгия благодаря тяжелейшей победе над Канадой теперь имеет хорошие шансы выйти в плей-офф и победа в предстоящем матче может ей это обеспечить. Африканцам уже удалось урвать очки с Хорватией и они показали свои зубы, Бельгии будет явно непросто победить, учитывая какой динамичный футбол сейчас показывают африканцы. Как будет это на самом деле мы с вами увидим совсем скоро.

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Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

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В рейтинге сборных ФИФА бельгийская команда сейчас идет на второй строчке и совсем немного отстает от лидирующей в нем Бразилии. Последним серьезным достижением Бельгии в крупных турнирах были бронзовые медали ЧМ-2018, проходившего в России, тогда они, проиграв Франции в полуфинале турнира (0:1), в матче за 3 место обыграли Англию (2:0).

В квалификации к ЧМ-2022 Бельгия трудностей не испытала и в своей группе E заняла уверенно первую строчку, не проиграв ни одного матче из 8 сыгранных и опередив на 5 очков второй Уэльс.

В первом туре ЧМ-2022 для Бельгии выдалась очень сложное противостояние с Канадой, которое закончилось их минимальной победой (1:0). Этот матч начался не лучшим образом для Бельгии и на 11-й минуте они привезли в свои ворота пенальти, который благо отразил Куртуа. Но под занавес второго тайма Бельгии удалось отыграться в одном из немногочисленных моментов, в котором отличился Батшуайи. В дальнейшем же натиск Канады сдержать Бельгии удалось и они сохранили победный для себя счет.

Факты и цифры

Бельгийцы в 49 из последних 50 матчах отличаются минимум одним голом

В 6 последних сыгранных встречах Бельгия ни разу не забивала за матч более двух мячей

Бельгийцы проигрывают в 2 из 3 последних матчах

Марокко 5 раз принимали участие в Чемпионатах Мира в своей истории, и среди африканских команд по этому показателю уступают лишь Камеруну, которого в активе 7 выступлений. Но громких достижений у Марокко не было в истории, лишь 1 раз, в 1986 году они пробивались в 1/8 финала Мундиаля.

Попали на ЧМ-2022 Марокко очень уверенно. Сначала они выиграли свою группу в рамках второго этапа отбора в Африке, где победили во всех 6 матчах группового этапа,опередив на 12 баллов вторую команду своего квартета. А на третьем этапе в двухматчевом противостоянии с ДР конго они оказались сильнее по сумме двух матчей (5:2).

В рамках ЧМ-2022, в таблице группы Марокко сейчас делит второе место с Хорватией, с которой они разошлись миром в матче первого тура (0:0), сам поединок выдался примерно равным по созданным голевым моментам, лишь по владению мячом Хорватия превзошла своего соперника. Ничья дала африканцам неплохой шанс зацепиться за попадание в плей-офф и сейчас если они отберут очки и у Бельгии, то шансы поднимутся еще вверх.

Факты и цифры

Марокко не пропускает в последних 5 сыгранных встречах

Марокканская сборная отличается голом в 6 из 8 последних сыгранных матчах

Сборная Марокко не проигрывает уже на протяжении 8 поединков

Прогноз на матч Бельгия — Марокко

В своей истории сборные Бельгии и Марокко сыграли 3 очных матча, в которых дважды победили бельгийцы и 1 раз Марокко, но это было более 14 лет назад.

Бельгия победив в этой встрече обеспечит себе участие в плей-офф турнира и они всеми силами попытаются это сделать, чтобы не особо напрягаться в последнем туре. Марокко после ничьи в первом туре с Хорватией важно не уткнуться в грязь лицом, свой характер они уже показали, но смогут ли они сотворит мини-сенсацию вновь, это уже большой вопрос. мое мнение, что Бельгия в этой встрече на классе обыграет соперника, но при этом это для них будет очень сложно и вероятнее всего это будет в один мяч, а сам поединок я ожидаю результативным, все же африканцам нужно будет открываться для того чтобы противодействовать Бельгии.

В БК Winline следующие коэффициенты на основные события матча:

Победа Бельгии — 1.99

Ничья — 3.45

Победа Марокко — 3.85

Ф2 (1,5) — 1.27

Обе забьют-Да — 1.90

Обе забьют-Нет — 1.90

ТБ (2) — 1.54

ТМ (2,5) — 1.76

Вероятный исход: П1, Ф2 (+1,5), Обе забьют-Да, ТБ (2).

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