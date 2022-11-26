Эден Азар: «Бельгия может выиграть ЧМ, если Эден будет хорош. Если буду играть чуть хуже, то будет сложно»

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Эден Азар считает, что Бельгия выиграет ЧМ-2022, если он будет хорошо играть.

«Мое восстановление [после матча с Канадой] идет хорошо. Медицинский штаб и физиотерапевты делают хорошую работу.

Я могу играть лучше, как и вся команда. Я хорошо себя чувствовал в игре с Канадой. Хочу играть. Это самое важное. Я всегда говорил, что чем чаще выхожу на поле, тем лучше играю.

После матча с Египтом (товарищеская игра перед ЧМ-2022, завершившаяся поражением Бельгии со счетом 1:2 – Sports.ru) я с пониманием отнесся к критике. Если я не сыграю с Марокко хорошо, то все снова скажут: «Эден сдулся». От меня зависит, смогу ли я хорошо сыграть и порадовать людей. Мы можем добиться чего-то хорошего.

Бельгия может выиграть чемпионат мира, если Эден будет хорош. Если я буду играть чуть хуже, то будет сложно», – сказал капитан сборной Бельгии, выступающий за «Реал».

Сборная Бельгии выиграла у Канады (1:0) в стартовом матче ЧМ-2022. Завтра команда Роберто Мартинеса встретится со сборной Марокко.

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