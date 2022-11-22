Япония — Коста-Рика: стартовые составы команд на матч Чемпионата мира по футболу 2022

В первом матче второго тура группового этапа в группе E на Чемпионате мира по футболу 2022 сыграют сборные Японии и Коста-Рики. Поединок пройдет на стадионе «Ахмед-бин-Али» и начнется в 13.00 по московскому времени. Sports.ru будет вести текстовую трансляцию встречи.

Где смотреть матч Япония – Коста-Рика

Во сколько матч Япония – Коста-Рика

Стали известны стартовые составы команд.

Япония: Гонда – Ямане, Йосида, Итакура, Нагатомо – Эндо, Камада, Морита – Доан, Сома, Уэда.

Коста-Рика: Нава -, Фуллер, Уостон, Дуарте, Кальво, Овьедо – Торрес, Борхес, Техеда – Кэмпбелл, Контрерас.

Помимо этих двух сборных, в группе E выступают национальные команды Испании и Германии, которые сыграют в 22.00.