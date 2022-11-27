Япония — Коста-Рика, 27.11.2022, ЧМ-2022: прогноз на футбольный матч

Сборные команды Японии и Коста-Рики сыграют в рамках второго тура на Чемпионате Мира 2022 года в Катаре. Матч состоится на стадионе «Ахмад Бин Али» в городе Аль-Райян, начало в 13:00 по московскому времени. В квартете E помимо Японии с Коста-Рикой путевку в плей-офф будут разыгрывать еще и Германия с Испанией. Япония в этом матче уже может обеспечить себе проход в плей-офф турнира и вытеснить немцев из розыгрыша Кубка Мира, если те проиграют Испании. Для костариканцев же эта битва будет решать тоже многое, ведь в случае победы они еще будут иметь шансы пробиться в стадию плей-офф. Совсем скоро мы узнаем кто окажется сильнее.

Все голы ЧМ-2022

Полное расписание Чемпионата мира в Катаре

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Японская команда является самой титулованной сборной в Азии и они выигрывали 4 раза в Кубке Азии. Также японцы пробивались в 1/8 финала на Чемпионатах Мира в 2002, 2010 и 2018 году. А в в ЧМ-2018 они смогли выйти с группы в плей-офф, оставив за его бортом Сенегал и Польшу.

Начало это мирового первенства для японцев получилось прекрасным. В стартовом туре удалось добиться победы над одним из главных претендентов на победу в ЧМ-2022 — Германией со счетом (2:1). Причем в этом матче удалось сделать камбэк, проигрывая по ходу матча. Казалось, что немцы полностью контролируют ход встречи, но неожиданно японцы сравняли счет в последней 15-минутке матча, а следом на кураже и забили победный мяч.

В составе Японии нет суперзвезд, но при этом много игроков, которые представляют свои клубы в топовых чемпионатах, а основная часть из немецкой Бундеслиги (8 человек). Из всего их состава можно отметить Такуми Минамино, который неплохо себя проявляет во французском «Монако», не так давно он защищал цвета «Ливерпуля» и выигрывал с ней Лигу Чемпионов.

Факты и цифры

Японская сборная отличается в 4 из 5 последних поединках

В 7 последних сыгранных встречах Япония забивает в среднем 2 гола за матч

Японцы в 6 из 7 последних матчах не поигрывают

Коста-Рика в текущем рейтинге ФИФА занимает 31 место. Они являются постоянными участниками трех последних Чемпионатов Мира (2014, 2018 и 2022 года). Лучшим их достижением на Мундиалях было участие в четвертьфинале ЧМ-2014, в котором они в серии пенальти уступили в серии пенальти (3:4) в матче против Голландии.

В квалификации на ЧМ-2022 костариканцам пришлось попотеть, где они сначала в зоне Северной и Центральной Америки заняли 4 место в группе и попали в зону стыкового матча за право пройти в основную стадию ЧМ-2022, а в нем обыграли Новую Зеландию (1:0).

Текущее мировое первенство началось для североамериканцев провально и они разгромно уступили Испании (0:7), не дав никакого им отпора и ни разу даже не сделав удар в сторону их ворот. Кроме того и большую часть матча они были без мяча (владение 82- на 18 в пользу испанцев). После такой разницы в забитых и пропущенных мячах Коста-Рике будет сложно рассчитывать на проход в плей-офф, но все же минимальные шансы имеются.

Факты и цифры

В последних 5 матчах мексиканцы забивают в среднем 1.5 гола за игру

Костариканская сборная отличается голом в 5 из 6 последних сыгранных матчах

Коста-Рика не проигрывала в 8 из 10 последних проведенных играх

За последние 10 лет Япония с Коста-Рикой встречались в очных битвах 2 раза. И оба раза победу одерживала азиатская команда.

Япония в стартовом туре сделала хорошую заявку на свое продолжение в турнире после группового этапа. В случае победы в предстоящей встрече они значительно повысят свои шансы на попадание в плей-офф турнира. И всегда прекрасно начинать турнир с победы, он должен дать им хороших эмоций на последующие игры. Коста-Рика разочаровала своей игрой в стартовом туре и поэтому на фоне японцев они выглядят значительно слабее, поэтому думаю что в этой встрече азиаты должны свое забрать. А сама игра вероятнее всего будет результативной, так как и костариканцам уже терять нечего и они пойдут искать счастье в атаке, чтобы постараться забить как можно больше голов.

В БК Winline следующие коэффициенты на основные события матча:

Победа Японии — 1.44

Ничья — 4.50

Победа Коста-Рики — 7.60

Обе забьют-Да — 2.16

ИТБ2 (0,5) — 1,95

ТБ (2,5) — 1.97

ТМ (2,5) — 1.84

ИТБ1 (1,5) — 1.97

Вероятный исход: П1, ТБ (2,5), Обе забьют-Да, ИТБ2 (0,5).

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