«Модрич – один из эталонов. Игрок иного уровня, я беру с него пример, когда играю в центре». Ольмо о хавбеке «Реала»
Дани Ольмо рассказал, что ориентируется на Луку Модрича при игре в центре поля.
«Мне нравится смотреть игры, анализировать их. Я знаю игроков из подавляющего большинства команд.
Помимо Испании, мне очень нравится Хорватия. Модрич, на мой взгляд, игрок иного уровня. То, как он интерпретирует игру, как он контролирует мяч... Он один из тех, с кого я беру пример сейчас, когда играю на позиции полузащитника, на позициях в центре. Модрич – один из эталонов», – сказал хавбек «Лейпцига» и сборной Испании.
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