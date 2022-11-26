«Модрич – один из эталонов. Игрок иного уровня, я беру с него пример, когда играю в центре». Ольмо о хавбеке «Реала»

рассказал, что ориентируется на при игре в центре поля.

«Мне нравится смотреть игры, анализировать их. Я знаю игроков из подавляющего большинства команд.

Помимо Испании, мне очень нравится . Модрич, на мой взгляд, игрок иного уровня. То, как он интерпретирует игру, как он контролирует мяч... Он один из тех, с кого я беру пример сейчас, когда играю на позиции полузащитника, на позициях в центре. Модрич – один из эталонов», – сказал хавбек и сборной Испании.