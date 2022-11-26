предложил обязать судей объяснять свои решения.

«Почему они [судьи] не могут сделать одинаковые трактовки? Здесь, объективно, недорабатываем все мы. Выходите и рассказывайте, что рука, что пенальти, а что – нет.

Все же смотрели Гарри Поттера? У нас судьи как дементоры – без лица, где-то появляются и исчезают. У меня есть предложение – давайте сделаем так, чтобы судьи давали комментарии.

Насколько я знаю, запрета на это в регламентирующих документах нет. Я запросил у коллег из ФИФА и УЕФА, и они сказали, что нет запретов. Просто есть общемировая практика, что это не принято.

Но, в целом, в той ситуации, в которой мы оказались, если захотим это сделать, то точно не в первую очередь надо смотреть на ФИФА и УЕФА. У нас немножко развязаны руки, можем действовать более активно. Для них мы сейчас на последнем месте», – сказал президент .