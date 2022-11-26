Судья РПЛ Амелин не готов комментировать свою работу: «После матча я еще напряженный, лучше ничего не говорить»

Судья Алексей Амелин не готов комментировать свою работу после матчей.

Ранее президент Мир РПЛ Александр Алаев призвал арбитров разбирать спорные моменты по окончании игр.

— Вы готовы давать комментарии после матча, удобно вам это?

— Ничего об этом не знаю. Лично мне это не особо удобно. После матча я еще весь напряженный, поэтому мне лучше ничего не говорить.

— А через день-два было бы лучше? Или вообще не хотелось бы с прессой общаться?

— По большому счету – не хотелось бы. Я не фанат этого. Давайте сейчас зима пройдет, сборы у нас будут, установки, обмозгуем, как лучше поступать. Пока я не готов к такой информации, – сказал арбитр РПЛ.