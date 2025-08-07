Экс-форвард «Реала» Мариано перешел в «Алавес». Он провел сезон без клуба

Мариано Диас нашел новую команду.

Бывший нападающий «Реала» перешел в «Алавес » свободным агентом. Стороны заключили контракт на два года.

Последним клубом доминиканского футболиста была «Севилья », которую он покинул в 2024 году. Мариано оставался без игровой практики на протяжении всего сезона-2024/25.

Изображение: deportivoalaves.com