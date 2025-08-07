Экс-форвард «Реала» Мариано перешел в «Алавес». Он провел сезон без клуба
Мариано Диас нашел новую команду.
Бывший нападающий «Реала» перешел в «Алавес» свободным агентом. Стороны заключили контракт на два года.
Последним клубом доминиканского футболиста была «Севилья», которую он покинул в 2024 году. Мариано оставался без игровой практики на протяжении всего сезона-2024/25.
Подробную статистику 32-летнего форварда можно найти здесь.
Изображение: deportivoalaves.com
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13418 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Алавеса»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости