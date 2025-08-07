Матч «Пари НН» – «Ростов» в Кубке пройдет в Саранске. Игру перенесли из Екатеринбурга

Домашний матч «Пари НН» в Кубке России перенесен из Екатеринбурга в Саранск.

Игра «Пари НН» и «Ростова» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России должна была пройти на «Екатеринбург-Арене».

Сегодня РФС сообщил, что бюро исполкома в соответствии с пунктом 7.9 регламента соревнования, а также с учетом запроса «Пари НН» и согласия «Ростова », утвердило перенос матча на стадион «Мордовия Арена ». Таким образом, матч пройдет в Саранске 14 августа и начнется в 19:30 по московскому времени.

Также «Пари НН» проведет в Саранске домашний матч с «Динамо» Махачкала в 5-м туре Мир РПЛ.

Ранее из-за ремонта на «Совкомбанк Арене» «Пари НН » сыграл с «Локомотивом» (1:3) в 3-м туре Мир РПЛ на «Ахмат-Арене» в Грозном. Первый домашний матч сезона, против «Краснодара» в чемпионате, нижегородцы провели на «Ак Барс Арене» в Казани и проиграли 0:3.