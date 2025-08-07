Лэмпард о том, почему выбрал стать тренером, а не экспертом после карьеры: «Можно играть в гольф, а мне нравится работать с игроками, находиться на поле. У каждого есть выбор – я сделал свой»

Фрэнк Лэмпард рассказал, почему выбрал работу тренера, а не эксперта.

«Перед бывшими футболистами стоит выбор, чем заняться после карьеры. Можно играть в гольф, можно стать экспертом на телевидении, можно пойти в какую-то другую сферу.

Мне было 38 или 39, когда я закончил играть, и впереди еще долгая жизнь. Тренерство – это мой путь. И должен признаться, я люблю то, чем занимаюсь. Мне нравится работать с игроками, мне нравится быть на тренировочном поле, нравится работать с людьми. У каждого есть выбор – и я сделал свой.

Это непростая профессия, но в ней есть и много плюсов. Я соперничал с элитными тренерами в Лиге чемпионов, работал в «Челси », «Эвертоне » и «Дерби » – каждый такой опыт ценен.

Лето я провел время с семьей, немного отдохнул. Но все равно в голове все время что-то крутилось: я думал, как нам стать лучше и как начать сезон сильнее. Я жду не дождусь, когда снова начнутся настоящие матчи. Я полон сил и рвусь в бой», – сказал главный тренер «Ковентри » из Чемпионшипа.