«У Хвичи очень большие шансы выиграть «Золотой мяч». Нет ни одного футболиста, который выиграл бы столько трофеев в одном сезоне!» Семин о вингере «ПСЖ»
Юрий Семин считает, что Хвича Кварацхелия может получить «Золотой мяч».
Ранее вингер «ПСЖ» и сборной Грузии вошел в список номинантов на приз лучшему футболисту года.
«У Хвичи очень большие шансы выиграть «Золотой мяч» в этом году. Нет ни одного футболиста, который выиграл бы столько трофеев в одном сезоне!
Победа в чемпионатах Франции и Италии, обладатель Кубка Франции и победитель Лиги чемпионов. Хвича также показал игру, которая дала предпосылки к тому, чтобы он появился в списке претендентов на «Золотой мяч».
Самое приятное, что этот футболист играл в РПЛ», – сказал Семин.
Юрий Семин и Хвича Кварацхелия работали вместе в «Локомотиве».
Грузинский игрок перешел из итальянского «Наполи» во французский «ПСЖ» в январе 2025 года. Оба клуба выиграли национальные чемпионаты в сезоне-2024/25.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
