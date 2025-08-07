«У Хвичи очень большие шансы выиграть «Золотой мяч». Нет ни одного футболиста, который выиграл бы столько трофеев в одном сезоне!» Семин о вингере «ПСЖ»

Юрий Семин считает, что Хвича Кварацхелия может получить «Золотой мяч».

Ранее вингер «ПСЖ » и сборной Грузии вошел в список номинантов на приз лучшему футболисту года.

«У Хвичи очень большие шансы выиграть «Золотой мяч » в этом году. Нет ни одного футболиста, который выиграл бы столько трофеев в одном сезоне!

Победа в чемпионатах Франции и Италии, обладатель Кубка Франции и победитель Лиги чемпионов. Хвича также показал игру, которая дала предпосылки к тому, чтобы он появился в списке претендентов на «Золотой мяч».

Самое приятное, что этот футболист играл в РПЛ», – сказал Семин.

Юрий Семин и Хвича Кварацхелия работали вместе в «Локомотиве ».

Грузинский игрок перешел из итальянского «Наполи» во французский «ПСЖ» в январе 2025 года. Оба клуба выиграли национальные чемпионаты в сезоне-2024/25.