«Ньюкасл» предлагал Шешко более высокую зарплату, чем «МЮ». Агенты форварда отказались от части комиссии, чтобы ускорить переход в «Юнайтед»
«Ньюкасл» предлагал Беньямину Шешко больше денег, чем «МЮ».
Ранее сообщалось, что нападающий «РБ Лейпциг» перейдет в «Манчестер Юнайтед» за 76,5+8,5 млн евро.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, Шешко сделал выбор в пользу «МЮ», несмотря на то, что «Ньюкасл» предлагал словенцу более высокую зарплату. Кроме того, чтобы ускорить сделку, агентство, представляющее интересы форварда, отказалось от значительной части комиссии.
В прошлом сезоне Бундеслиги Беньямин забил 13 голов в 33 матчах. Статистику 22-летнего форварда можно найти здесь.
