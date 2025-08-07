«Ньюкасл» предлагал Шешко более высокую зарплату, чем «МЮ». Агенты форварда отказались от части комиссии, чтобы ускорить переход в «Юнайтед»

«Ньюкасл» предлагал Беньямину Шешко больше денег, чем «МЮ».

Ранее сообщалось , что нападающий «РБ Лейпциг » перейдет в «Манчестер Юнайтед » за 76,5+8,5 млн евро.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, Шешко сделал выбор в пользу «МЮ», несмотря на то, что «Ньюкасл » предлагал словенцу более высокую зарплату. Кроме того, чтобы ускорить сделку, агентство, представляющее интересы форварда, отказалось от значительной части комиссии.

В прошлом сезоне Бундеслиги Беньямин забил 13 голов в 33 матчах. Статистику 22-летнего форварда можно найти здесь .