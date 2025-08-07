Аль-Хелайфи – игрокам «ПСЖ»: «Нужно стремиться выиграть все. Все захотят обыграть нас, ведь мы чемпионы Европы»
Нассер Аль-Хелайфи обратился к игрокам «ПСЖ» перед началом нового сезона.
В четверг президент «ПСЖ» посетил тренировочную базу и выступил перед командой.
«Нас будут ждать. Все команды захотят обыграть нас, потому что мы чемпионы Европы. Мы должны стремиться выиграть все», – сказал Аль-Хелайфи.
Также к футболистам обратился главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике.
«В этом году мы будем еще сильнее. И это начнется на следующей неделе», – сказал Энрике.
В первом матче сезона-2025/26 «ПСЖ» сыграет с «Тоттенхэмом» – игра за Суперкубок УЕФА пройдет 13 августа. Выступление в Лиге 1 парижане начнут 17 августа матчем с «Нантом».
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13445 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости