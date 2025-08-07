Аль-Хелайфи – игрокам «ПСЖ»: «Нужно стремиться выиграть все. Все захотят обыграть нас, ведь мы чемпионы Европы»

Нассер Аль-Хелайфи обратился к игрокам «ПСЖ» перед началом нового сезона.

В четверг президент «ПСЖ » посетил тренировочную базу и выступил перед командой.

«Нас будут ждать. Все команды захотят обыграть нас, потому что мы чемпионы Европы. Мы должны стремиться выиграть все», – сказал Аль-Хелайфи .

Также к футболистам обратился главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике .

«В этом году мы будем еще сильнее. И это начнется на следующей неделе», – сказал Энрике.

В первом матче сезона-2025/26 «ПСЖ» сыграет с «Тоттенхэмом» – игра за Суперкубок УЕФА пройдет 13 августа. Выступление в Лиге 1 парижане начнут 17 августа матчем с «Нантом».