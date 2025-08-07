Иньиго может покинуть «Барсу» в ближайшее время. Защитник интересен «Аль-Насру» (Фабрицио Романо)

Иньиго Мартинес может уйти из «Барсы» в ближайшее время.

По информации инсайдера Фабрицио Романо , каталонский клуб и 34-летний защитник обсуждают условия возможного ухода. К игроку проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии. Как сообщает журналист Маттео Моретто, в Иньиго заинтересован «Аль-Наср ». В прошлом сезоне Ла Лиги испанец сыграл 28 матчей и отдал 4 голевые передачи. Его подробная статистика – здесь .